Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

В среду, 7 октября, огласили лауреатов Нобелевской премии в области химии.

Награду за изобретение метода редактирования генома CRISPR/Cas9 получили Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье.

Отмечается, что лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

Напомним, ранее стали известны лауреаты премии в области физиологии и медицины, а также в области физики.

8 октября назовут лауреатов в области литературы. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября определят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.