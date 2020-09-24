Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Заявка на выдвижение президента поступила в Нобелевский комитет 10 сентября.

Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 г в Осло 10 сентября. Об этом передает РИА Новости .

Как заявил Комков, заявка на выдвижение президента поступила в Нобелевский комитет 10 сентября, после этого американская сторона выдвинула Дональда Трампа на премию.