Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Заявка на выдвижение президента поступила в Нобелевский комитет 10 сентября.
Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 г в Осло 10 сентября. Об этом передает
Как заявил Комков, заявка на выдвижение президента поступила в Нобелевский комитет 10 сентября, после этого американская сторона выдвинула Дональда Трампа на премию.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию, «но будет хорошо, если ему ее присудят», передает