Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Напомним, 5 октября назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
Во вторник, 6 октября, огласили лауреатов Нобелевской премии в области физики.
Награду за открытие связи механизмов формирования черных дыр вручили Роджеру Пенроузу. Он получит половину премии.
Также лауреатами стали Андреа Гец и Райнхард Генцель, открывшие сверхмассивные черные дыры в центре Галактики. Они разделят вторую половину премии.
Напомним, 5 октября назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
7 октября назовут лауреатов в области химии, 8 октября — литературы. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября определят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.
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