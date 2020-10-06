Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Напомним, 5 октября назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Во вторник, 6 октября, огласили лауреатов Нобелевской премии в области физики.

Награду за открытие связи механизмов формирования черных дыр вручили Роджеру Пенроузу. Он получит половину премии.

Также лауреатами стали Андреа Гец и Райнхард Генцель, открывшие сверхмассивные черные дыры в центре Галактики. Они разделят вторую половину премии.

Напомним, 5 октября назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

7 октября назовут лауреатов в области химии, 8 октября — литературы. 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября определят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.