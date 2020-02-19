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18:49, 19 февраля 2020 549
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Рязанка пожаловались на отсутствие урн и скамеек в «Наташкином» парке

Рязанка пожаловались на отсутствие урн и скамеек в «Наташкином» парке

Рязанка пожаловались на отсутствие урн и скамеек в «Наташкином» парке.

В беседе с корреспондентом РЗН. инфо девушка сообщила, что в парке на каждом шагу валяются бутылки и окурки, а возле памятников — целлофановые пакеты.

«Неприятно, что в парке уже который день никто не убирает мусор. Завершили первый этап благоустройства и решили, что до второго территорию очищать не нужно. Лучше бы первым делом установили урны, а то люди все на землю бросают», — поделилась девушка.

В пресс-службе мэрии сообщили, что второй этап благоустройства парка продолжат в 2020 году. Планируется оборудовать освещение, а также установить скамейки и урны.

Уточняется, что в 2019 году подрядчик уложил плитку и отремонтировал памятник Сергею Есенину.

На третьем этапе благоустройства запланировали строительство многофункциональной площадки для маломобильных групп.

Напомним, первый этап благоустройства завершился 30 декабря, однако часть парка осталась недоделанной. Стоимость работ составила 45 миллионов.


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