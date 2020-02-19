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Рязанка пожаловались на отсутствие урн и скамеек в «Наташкином» парке.
В беседе с корреспондентом РЗН. инфо девушка сообщила, что в парке на каждом шагу валяются бутылки и окурки, а возле памятников — целлофановые пакеты.
«Неприятно, что в парке уже который день никто не убирает мусор. Завершили первый этап благоустройства и решили, что до второго территорию очищать не нужно. Лучше бы первым делом установили урны, а то люди все на землю бросают», — поделилась девушка.
В пресс-службе мэрии сообщили, что второй этап благоустройства парка продолжат в 2020 году. Планируется оборудовать освещение, а также установить скамейки и урны.
Уточняется, что в 2019 году подрядчик уложил плитку и отремонтировал памятник Сергею Есенину.
На третьем этапе благоустройства запланировали строительство многофункциональной площадки для маломобильных групп.
Напомним,
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