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Убийце рязанского ветерана огласили приговор
Он признал вину.

В четверг, 8 октября, в Рязанском областном суде оглаили приговор Максиму Куприну, который в сентябре 2019 года убил ветерана Павла Макеева и его жену Римму.

Его признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима.

Напомним, молодой человек пришел в квартиру пенсионеров под предлогом продажи бытовых товаров. Он ударил их несколько раз молотком по голове и выбросил орудие преступления в овраг, оставив на нем кровь.

Когда Куприна задержали, он не признавал свою вину, но позже во всем сознался. Дело расследовал региональный следком. В суде он выступал с последним словом, где также признал вину.

Ранее гособвинитель предложил назначить убийце наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет заключения в колонии строгого режима, а также еще двух лет домашнего ареста.