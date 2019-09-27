RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу, сообщил
Тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственой смерти обнаружили в квартире 26 сентября.
Как стало известно RZN.info, речь идет о Павле Макееве.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Никешкина.
По данным «
Фото «Рязанские ведомости»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВласти Рязанской области начали публично отчитываться о своей работе
|
cледующая новость →Драка в подъезде калужского дома закончилась смертью мужчины
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.