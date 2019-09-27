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17:56, 27 сентября 2019 441
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В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу 1

В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу

В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственой смерти обнаружили в квартире 26 сентября.

Как стало известно RZN.info, речь идет о Павле Макееве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Никешкина.

По данным «Рязанских ведомостей», ветерана похоронят на Богородском кладбище в воскресенье, 29 сентября.

Фото «Рязанские ведомости»


© RZN.info

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