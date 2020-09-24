Прокуратура попросила посадить убийцу рязанского ветерана на 20 лет

Куприн раскаялся и выступил с последним словом.

В четверг, 24 сентября, рязанец Максим Куприн признал в суде свою вину в убийстве ветерана Павла Макеева и его жены Риммы. Он раскаялся и выступил с последним словом.

Гособвинитель — прокурор Рязанской области Иван Панченко — предложил назначить наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет заключения в колонии строгого режима, а также еще двух лет домашнего ареста.

Приговор огласят 8 октября.