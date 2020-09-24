Убийца рязанских ветеранов выступил с последним словом

На заседании юноша признал свою вину.

Убийца семьи ветеранов Макеевых — Максим Куприн выступил с последним словом. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе областного суда.

На заседании юноша признал свою вину. Приговор ему огласят 8 октября.

Напомним, 26 сентября 2019 года обвиняемый Максим Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга. Молодой человек ударил их несколько раз молотком по голове. Орудие преступления он выкинул в овраг, оставив на нем кровь. В момент задержания Куприн не признавал причастность к преступлению.

Однако позже молодой человек признал свою вину. Куприну грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.