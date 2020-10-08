Убийце рязанского ветерана начали оглашать приговор

Когда Куприна задержали, он не признавал свою вину, но позже во всем сознался.

В четверг, 8 октября, в Рязанском областном суде начали оглашать приговор Максиму Куприну, который в сентябре 2019 года убил ветерана Павла Макеева и его жену Римму.

Напомним, молодой человек пришел в квартиру пенсионеров под предлогом продажи бытовых товаров. Он ударил их несколько раз молотком по голове и выбросил орудие преступления в овраг, оставив на нем кровь.

Когда Куприна задержали, он не признавал свою вину, но позже во всем сознался. В суде он выступал с последним словом, где также признал вину.

Ранее гособвинитель предложил назначить убийце наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет заключения в колонии строгого режима, а также еще двух лет домашнего ареста.