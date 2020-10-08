\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
Сбт, 10
16°
ЦБ USD 78.09 -0.42 08/10
ЦБ EUR 91.81 -0.71 08/10
Нал. USD 77.71 / 79.93 13:19
Нал. EUR 91.41 / 91.85 12:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
2 часа назад
493
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
27 009
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
20 775
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
30 174
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Греков спас женщину на пожаре в Скопинском районе
Пожар в селе начался после ЧП в воинской части.

Рязанский вице-губернатор Игорь Греков спас женщину на пожаре в скопинском селе. Об этом РЗН. инфо рассказали в местной администрации.

Пожар возник после ЧП в воинской части.

«Когда началась активная фаза пожара на место прибыла местная администрация, сотрудники правительства. Мы лично начали вытаскивать людей, которые с трудом передвигаются, из домов. Глава Скопинского района Александр Боков вынес ребенка-инвалида, вице-губернатор Игорь Михайлович Греков на своих руках вытащил пожилую женщину, еще двоих они вывели вместе с руководителем аппарата правительства Виталием Игнатенко. Было очень страшно. Снаряды пролетали прямо над головой», — рассказал чиновник.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Пострадали люди.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.