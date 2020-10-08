Греков спас женщину на пожаре в Скопинском районе

Пожар в селе начался после ЧП в воинской части.

Рязанский вице-губернатор Игорь Греков спас женщину на пожаре в скопинском селе. Об этом РЗН. инфо рассказали в местной администрации.

Пожар возник после ЧП в воинской части.

«Когда началась активная фаза пожара на место прибыла местная администрация, сотрудники правительства. Мы лично начали вытаскивать людей, которые с трудом передвигаются, из домов. Глава Скопинского района Александр Боков вынес ребенка-инвалида, вице-губернатор Игорь Михайлович Греков на своих руках вытащил пожилую женщину, еще двоих они вывели вместе с руководителем аппарата правительства Виталием Игнатенко. Было очень страшно. Снаряды пролетали прямо над головой», — рассказал чиновник.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Пострадали люди.

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.