СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения на Камчатке

Ранее губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана.

СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения на Камчатке, передает ТАСС.

Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие массовую гибель животных).

А также по части 2 статьи 252 (загрязнение морской среды, причинившее существенный вред здоровью человека, водным биологическим ресурсам или окружающей среде).

Ранее в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа зафиксировали превышение фенола, на берег массово выбросило морских животных.

По предварительной информации, вода в районе Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера.

Видео с последствиями произошедшего опубликовал Юрий Дудь.

Губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана. Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды.