СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения на Камчатке,
Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие массовую гибель животных).
А также по части 2 статьи 252 (загрязнение морской среды, причинившее существенный вред здоровью человека, водным биологическим ресурсам или окружающей среде).
Ранее в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа зафиксировали превышение фенола, на берег массово выбросило морских животных.
По предварительной информации, вода в районе Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера.
Видео с последствиями произошедшего опубликовал Юрий Дудь.
Губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана. Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды.