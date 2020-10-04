Губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана

Губернатор заявил, что для объективности ситуацию проанализируют компетентные службы.

Камчатский губернатор Владимир Солодов пригрозил увольнением в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана, передает РИА Новости.

Глава региона сообщил, что вместе со всеми ответственными структурами выехал на Халактырский пляж. Он заявил, что если в процессе работы выявится со стороны должностных лиц региона замалчивание фактов, то они сразу же будут уволены.

«В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов.

Губернатор заявил, что для объективности ситуацию проанализируют компетентные службы.

Напомним, по предварительной информации, вода в районе Халактырского пляжа на Камчатке была отравлена из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера. Видео с последствиями произошедшего опубликовал Юрий Дудь.