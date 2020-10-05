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Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды
Ранее в Москву отправили пробы воды, песка и образцы погибших животных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три вероятных причины загрязнения побережья. По его словам, отрабатывается версия разлива токсичных веществ. Другие версии — поведение водорослей и сейсмическая активность.

В то же время он отметил, что первые пробы не показали наличия вредных веществ в реке Налычева, которая впадает в загрязненный залив.

Власти ждут расширенных результатов исследования. Мобильная лаборатория будет мониторить состав воздуха на пляже на Халактырском пляже.

Ранее в Москву отправили пробы воды, песка и образцы погибших животных.