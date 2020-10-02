Видео: пляжи Камчатки засыпало мертвыми морскими обитателями
Причины экологической катастрофы выясняют.
В пятницу, 2 октября, стало известно о крупной экологической угрозе на Камчатке, передает «
По словам местных жителей, раньше они такого не видели. Серферы рассказали, что уже после нескольких минут в воде начинали чувствовать себя хуже.
Ядовитую воду уже взяли на экспертизу, предварительный анализ показал, что содержание нефтепродуктов превышено в четыре раза, фенола — вдвое. Причины этого выясняют.