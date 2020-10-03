Дудь показал последствия разлива нефтепродуктов на Камчатке

На кадрах можно заметить, что на воде образовалось огромное темное пятно.

Журналист и блогер Юрий Дудь поделился роликом, на котором с вертолета показал последствия разлива нефтепродуктов на Камчатке. Видео появилось в Инстаграм.

На кадрах можно заметить, что на воде образовалось огромное темное пятно.

Дудь также рассказал о местном серфере Антоне Морозове. Он заявил, что обратил внимание на проблему около трех недель назад, когда спортсмены начали испытывать помутнение, сухость и боль в глазах после погружения в океан. При этом на вкус вода стала горькой.

В пятницу, 2 октября, стало известно о крупной экологической угрозе на Камчатке.

Все побережье полуострова засыпало мертвыми морскими обитателями — нерпами, моллюсками, крабами, осьминогами, дохлой рыбой, морскими звездами и ежами.