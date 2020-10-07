СМИ: из-за взрывов в рязанской воинской части пострадали двое
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.
Из-за взрывов в рязанской воинской части пострадали двое. Об этом
Пострадавших с места взрывов доставили в Скопинскую районную больницу.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.
Позже появилось видео взрывов.Из-за взрывов перекрыли федеральную трассу. На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.