Делом о гибели ребенка в рязанском аквапарке занялись две прокуратуры

Делом о гибели ребенка в аквапарке «Окская жемчужина» занялись две прокуратуры, сообщил
Рязанская прокуратура проводит проверку в развлекательном заведении, а именно насколько тщательно там соблюдались все нормы и правила оказания услуг.
Тульские правоохранители ведут разбирательства в 61 узловской школе, откуда приехал ребенок.
Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.
После гибели ребенка аквапарк сделал заявление. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что детей вывезли без согласования с комитетом образования и местной администрацией.