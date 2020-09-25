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Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в рязанском аквапарке
На место происшествия выехал и.о. прокурора Рязанского района Роман Хижняк.

Прокуратура начала проверку после гибели 13-летнего ребенка в аквапарке «Горки» комплекса «Окская жемчужина». Об этом сообщили сайт надзорного органа.

«В связи с поступившей информацией об обнаружении трупа несовершеннолетнего в аквапарке, расположенном в селе Поляны, прокуратурой области незамедлительно организована проверка обстоятельств гибели подростка», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Рязанского района Роман Хижняк.

Выясняются причины гибели ребенка. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Фото из группы «Окской жемчужины» «ВКонтакте»