Рязанский аквапарк сделал заявление после гибели подростка

В администрации заявили, что мальчик находился в воде менее 30 секунд.

Рязанский аквапарк «Горки» комплекса «Окская жемчужина» рассказал о гибели подростка. Сообщение администрация заведения прислала РЗН.инфо.

В аквапарке рассказали, что 25 сентября туда приехала группа школьников из Тульской области в сопровождении взрослых из учебного заведения.

«Около 13 часов один из школьников, мальчик в возрасте 13 лет, находясь в волновом бассейне, стал тонуть. Спасатели аквапарка бросились в воду и вынесли подростка на сушу, где до приезда скорой помощи безостановочно оказывали совместно с медиком аквапарка первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В администрации заявили, что мальчик находился в воде менее 30 секунд, но его дыхание не удалось восстановить к приезду медиков.

«Реанимация, которая была проведена экипажем скорой помощи сразу по прибытии, также не смогла вернуть подростка к жизни», — отметили в аквапарке.

В сообщении добавили, что причиной смерти ребенка могла быть внезапная остановка сердца. Точную причину установят в ближайшие дни.

Следователи завершили осмотр места происшествия.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.