Минздрав прокомментировал гибель подростка в рязанском аквапарке
Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября.
Региональный минздрав прокомментировал гибель подростка в рязанской аквапарке «Окской жемчужины». Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября.
«Скорая прибыла на место происшествия через 14 минут. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не увенчались успехом», — рассказали в ведомстве.
13-летний подросток скончался. Предварительно установлено, что он не из Рязанской области.
Прокуратура проводит проверку.
Фото из группы аквапарка «ВКонтакте»