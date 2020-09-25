Минздрав прокомментировал гибель подростка в рязанском аквапарке

Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября.

Региональный минздрав прокомментировал гибель подростка в рязанской аквапарке «Окской жемчужины». Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября.

«Скорая прибыла на место происшествия через 14 минут. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не увенчались успехом», — рассказали в ведомстве.

13-летний подросток скончался. Предварительно установлено, что он не из Рязанской области.

Прокуратура проводит проверку.

Фото из группы аквапарка «ВКонтакте»