Стали известны подробности гибели ребенка в рязанском аквапарке

Трагедия произошла 25 сентября в Полянах.

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в акварарке «Окской жемчужины» в пятницу, 25 сентября. Об этом рассказали в региональном СУ СКР .

По предварительной информации, группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в «Горках». Во время купания в бассейне 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь. Подростка вытащили из воды, но проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь.

Следователи проводят проверку.

Напомним, прокуратура проводит проверку. Ранее ситуацию прокомментировали в минздраве.

Фото из группы аквапарка «ВКонтакте»