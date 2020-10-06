Дело Ефремова направили в Мосгорсуд

Ранее родственники рязанца Сергея Захарова подали иски на миллион рублей каждый о возмещении морального вреда.

Пресненский суд Москвы направил дело актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть апелляционные жалобы, сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее родственники рязанца Сергея Захарова подали иски на миллион рублей каждый о возмещении морального вреда

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.