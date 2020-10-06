\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
16°
Чтв, 08
16°
ЦБ USD 78.13 0.04 06/10
ЦБ EUR 91.66 0.08 06/10
Нал. USD 78.05 / 80.24 12:17
Нал. EUR 91.9 / 92.70 12:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
21 046
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
14 891
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
24 327
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
24 974
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца подали иски на миллионы рублей
Изначально вдова, брат и младший сын скончавшегося не хотели никаких компенсаций.

Родственники рязанца Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым, подали иски на миллион рублей каждый о возмещении морального вреда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Как пояснил адвокат, изначально вдова, брат и младший сын скончавшегося не хотели никаких компенсаций. Однако на данный момент они занимаются созданием фонда имени погибшего и «поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они».

Ранее трое потерпевших в деле Ефремова подали иски на один рубль каждый, которые им и были выплачены. Добровинский тогда отмечал, что это символическая сумма и никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Еще один потерпевший, старший сын Захарова Виталий, требовал компенсацию в 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел ему на стадии следствия.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.