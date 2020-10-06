Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца подали иски на миллионы рублей

Изначально вдова, брат и младший сын скончавшегося не хотели никаких компенсаций.

Родственники рязанца Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым, подали иски на миллион рублей каждый о возмещении морального вреда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Как пояснил адвокат, изначально вдова, брат и младший сын скончавшегося не хотели никаких компенсаций. Однако на данный момент они занимаются созданием фонда имени погибшего и «поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они».

Ранее трое потерпевших в деле Ефремова подали иски на один рубль каждый, которые им и были выплачены. Добровинский тогда отмечал, что это символическая сумма и никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.

Еще один потерпевший, старший сын Захарова Виталий, требовал компенсацию в 7,5 миллионов рублей, однако Пресненский суд взыскал с Ефремова лишь 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел ему на стадии следствия.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.