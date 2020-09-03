Ефремов признал вину в суде

Артист сделал заявление.

В четверг, 3 сентября, Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Актер сделал заявление в суде, передает РИА Новости .

Ефремов высказался после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал Ефремов.

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он работал в столице курьером. Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ефремов в момент ДТП был пьян. В его крови нашли наркотики.