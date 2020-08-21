Адвокат Ефремова рассказал, кто управлял машиной актера в момент ДТП

По словам юриста, это был «известный человек».

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, кто управлял машиной актера в момент ДТП. По словам юриста, это был «известный человек», передает РИА Новости .

Вечером в четверг, 20 августа, после заседания суда Пашаев пообещал «изюминку» и заявил, что позже раскроет имя водителя. В пятницу в суде должны выступить друг очевидца и Михаил Ефремов.

Ранее свидетель Александр Кобец заявил, что во время аварии Ефремов сидел на пассажирском месте. На заседании мужчина признался, что видит только одним глазом, при этом, зрение на втром у него -3. Кроме того, перед тем, как увидеть последствия аварии с Ефремовым, Кобец вместе с другом пил пиво.

Напомним, во время ДТП Ефремов оказался пьян и под действием наркотиков. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.

Актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.