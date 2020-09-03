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Ефремов посвятил стихотворение погибшему рязанцу и зачитал его в суде
Приговор актеру должны вынесли 8 сентября.

Михаил Ефремов посвятил стихотворение погибшему рязанцу Сергею Захарову. Актер зачитал его в суде в четверг, 3 сентября.

Сергей, мы не были знакомы. Наше знакомство стало ужасным. Я был в состоянии алкогольной комы, А ты погиб совершенно напрасно. Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть, Все, что будет потом, только во имя твое. Я буду молиться, если смогу дотерпеть До того времени, когда мы станем вдвоем Там, где никто не сдает и никто не злится. На том свете нет таких понятий Там у всех, как у тебя, светлые лица, Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий. Сергей, я не прошу у тебя снисхождения, Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек. Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения. Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век. Господи, дай мне немного сил. А Сергею — рая. Вот бы поговорить с ним. Увидеть бы его, помолчать. Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края. Есть на кого оставить тайну.

Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.