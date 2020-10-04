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Генпрокурор взял на контроль расследование гибели ребенка в рязанском аквапарке
Расследование уголовного дела продолжается.

По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова прокуратура Рязанской области взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели 13-летнего подростка в аквапарке «Окской жемчужины». Об этом сообщил сайт Генпрокуратуры.

Администрация школы из города Узловая Тульской области организовала поездку в рязанский аквапарк. По предварительной информации, ребенок захлебнулся водой, так как его оставили «без должного внимания сопровождающих лиц».

Прокуратура Рязанской области проводит проверку соблюдения законодательства при оказании услуг аквапарком. Прокуратура Тульской области проверяет соблюдение законодательства об образовании и организации перевозок детей.

Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.

После гибели ребенка аквапарк сделал заявление. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.