В Рязани еще три предприятия открестились от «навозного» запаха

Представители организаций заявили, что к неприятному запаху в городе их предприятия отношения не имеют.

В понедельник, 26 октября, в библиотеке имени Горького прошло заседание по вопросам экологии в городе, которое официально называлось «заседание комитета экологического спасения Рязани».

О спасении, впрочем, речи так и не зашло. Журналисты ждали, что на встрече с министром природопользования области озвучат новую информацию о состоянии воздуха, поднимут вопрос о неприятном запахе в Рязани, продержавшимся в городе с 6 по 14 октября.

Однако ожидания представителей СМИ не оправдались.

«Мы не уполномочены выдавать информацию о всех промежуточных этапах проверки. Как только будут известны окончательные результаты, информация будет доступна. На данный момент разглашать ее запрещено», — пояснил министр природопользования Александр Новиков.

О приблизительных сроках, когда результаты будут готовы, министр тоже не рассказал. Зато общих фраз было произнесено много.

Например, новоизбранный депутат облдумы Георгий Парсентьев заявил, что «люди не понимают, что происходит в городе.

«Информации нет. Поэтому нужно, чтобы каждый житель мог в режиме онлайн посмотреть, что происходит в Рязани не только с воздухом, но и с водой, и с мусором», — подчеркнул он.

Что потом делать с этими знаниями, Парсентьев не уточнил. Городской активист «Дышим чистым» Александр Суфранович снова заверил, что продолжается развитие сайта ecomonitor62.ru , с помощью которого рязанцы могут оставить жалобу на загрязнение воздуха.

В будущем планируется установить автоматические датчики, которые в режиме реального времени будут передавать информацию о состоянии воздуха. На встречу пришли и представители двух предприятий — «Технониколь», кожзавода и завода «Сплав». Делегата от Рязанского нефтезавода не было, а именно РНПК как вероятного виновника «навозного» запаха называли в Роспотребнадзоре 13 октября, но предприятие несколько раз опровергало информацию.

В этот раз сотрудники «Технониколя», «Сплава» и кожзавода заявили, что к неприятному запаху в городе их предприятия отношения не имеют.

Напомним, 18 октября рязанцы вышли на пикет «За чистый воздух».