Нефтезавод в очередной раз заявил о своей непричастности к неприятному запаху в Рязани

В пятницу, 16 октября, пресс-служба РНПК дала комментарий «Интерфаксу».

Рязанский нефтезавод в очередной раз заявил о своей неприяастности к неприятному запаху в городе. В пятницу, 16 октября, пресс-служба РНПК дала комментарий «Интерфаксу».

Отмечается, что специалисты завода ежедневно проводят замеры воздуха на соответствие экологическим нормам. С начала октября было провели более трех тысяч анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха. Превышения ПДК не зафиксировали.

В пресс-службе напомнили, что на РНПК ведется капремонт технологических установок, поэтому загрузка мощностей предприятия значительно снижена. Завод при этом работает в штатном режиме.