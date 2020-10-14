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Росприроднадзор связал «навозный» запах в Рязани с ремонтом моста
Мэру Рязани поручили проверить эту версию,

Росприроднадзор связал «навозный» запах в Рязани с реконструкцией моста на улице Ленина. Во вторник, 13 октября, такую версию озвучил глава регионального ведомства Виктор Барабаш на видеоконференции, посвященной проблеме вони в областном центре.

«Давным-давно не было зафиксировано [превышений] в центре города, а сейчас появились запахи. У нас ремонтируется мост на Ленина, Лебедь идет в трубах. Не зацепили старую речку? Мы не знаем, что там происходит внутри этих труб», — заявил Барабаш.

Зампред правительства Дмитрий Филиппов поручил мэру Рязани проверить эту версию. Также Барбаш рассказал о проверке рязанского нефтезавода и других предприятий Южного промузла.

«В пятницу мы к ней приступили. Сейчас ждем лабораторию из другого округа, не ЦФО. Никого не хочу обвинять по результатам проверки все доложим», — подчеркнул глава регионального Росприроднадзора.

Проверка предприятий продлится до 6 ноября.

Напомним, на видеоконференции Роспотребнадзор назвал источником неприятного запаха в Рязани местный нефтезавод.