Появились результаты прокурорской проверки после гибели мальчика в рязанском аквапарке

После гибели ребенка аквапарк сделал заявление.

Появились результаты прокурорской проверки после гибели мальчика в рязанском аквапарке. Об этом сообщили в администрации «Окской Жемчужины».

Компания-оператор загородного курорта «Окская Жемчужина» ООО «Интер Парк» направила досудебные претензии подрядным организациям — ООО «Системы безопасности +" и ООО «Химсервис-Р», которые осуществляли обслуживание аквапарка на территории курорта.

«Законодательство обязывает нас часть работ по обслуживанию зданий и сооружений заказывать у специализированных подрядчиков, имеющих соответствующие лицензии», — отметил гендиректор ООО «Интер Парк» Иван Веретенников.

Веретенников отметил, что требование к чистоте поверхностей, которые находятся в процессе использования, могут трактоваться по-разному.

«Но тем не менее, мы всегда очень внимательно относимся к устранению и дальнейшему недопущению таких замечаний со стороны контролирующих органов. Поэтому в целях поддержания высокого качества обслуживания гостей нами было принято решение пересмотреть наши взаимоотношения с подрядчиками», — рассказал он.

Гендиректор ООО «Интер Парк» также подчеркнул, что данная техническая проверка и выявленные замечания относятся к сфере административных нарушений и не были связаны с несчастным случаем, произошедшим 25 сентября с ребенком.

«По последнему событию, в рамках возбуждаемого в таких случаях уголовного дела продолжается предварительное расследование, которое должно определить непосредственную причину произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.

После гибели ребенка аквапарк сделал заявление. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. После гибели подростка в аквапарке «Окская жемчужина» прошла проверка.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что детей вывезли без согласования с комитетом образования и местной администрацией.