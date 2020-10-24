\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
10°
Вск, 25
10°
Пнд, 26
10°
ЦБ USD 76.47 -0.61 24/10
ЦБ EUR 90.41 -0.95 24/10
Нал. USD 75.75 / 77.7 00:46
Нал. EUR 89.8 / 91.2 16:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
Вчера 15:13
6 856
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
12 654
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
13 939
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
16 446
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Завершилась проверка рязанского аквапарка, где погиб подросток
В деятельности заведения нашли нарушения.

После гибели подростка в аквапарке «Окская жемчужина» прошла проверка. Региональная прокуратура опубликовала ее результаты.

В деятельности управляющей организации ООО «Интер Парк» нашли нарушения правил противопожарного режима: неисправность системы оповещения людей о пожаре в раздевалках, неприсоединение пожарного рукава к пожарному крану в помещении котельной, отсутствии акта проверки работоспособности пожарных гидрантов и другое. Руководителя отдела эксплуатации зданий и сооружений ООО «Интер-Парк» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначили штраф за нарушений требований пожарной безопасности.

В заведении не соблюдались санитарные правила: там не была обеспечена чистота поверхностей оборудования для посетителей (шезлонгов, ковриков, стульев, столиков в зоне кафе), поверхностей осветительных приборов в зале аквапарка у волнового бассейна, а также «антисанитарное состояние» зафиксировали в медицинском пункте. За нарушения оштрафовали руководителя отдела эксплуатации зданий и сооружений ООО «Интер-Парк» и специалиста организации.

К работе в аквапарке допустили лиц без данных о прививках и без медицинских книжек. За эти нарушения оштрафовали руководителя отдела управления персоналом ООО «Интер-парк».

Кроме того, в период третьего этапа снятия «коронавирусных» ограничений в аквапарке не были правильно расставлены столики для посетителей ресторана — на расстоянии менее 1,5 метра. В заведении не дезинфицировали столики и стулья, у фельдшера медпункта не было медицинских масок, а в медицинском кабинете — антисептика.

В отношении специалиста по охране труда организации возбудили дело и направили в Рязанский районный суд.

Также прокуратура внесла представление директору ООО «Интер Парк», четырех лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.

После гибели ребенка аквапарк сделал заявление. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что детей вывезли без согласования с комитетом образования и местной администрацией.