Завершилась проверка рязанского аквапарка, где погиб подросток

В деятельности заведения нашли нарушения.

После гибели подростка в аквапарке «Окская жемчужина» прошла проверка. Региональная прокуратура опубликовала ее результаты.

В деятельности управляющей организации ООО «Интер Парк» нашли нарушения правил противопожарного режима: неисправность системы оповещения людей о пожаре в раздевалках, неприсоединение пожарного рукава к пожарному крану в помещении котельной, отсутствии акта проверки работоспособности пожарных гидрантов и другое. Руководителя отдела эксплуатации зданий и сооружений ООО «Интер-Парк» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначили штраф за нарушений требований пожарной безопасности.

В заведении не соблюдались санитарные правила: там не была обеспечена чистота поверхностей оборудования для посетителей (шезлонгов, ковриков, стульев, столиков в зоне кафе), поверхностей осветительных приборов в зале аквапарка у волнового бассейна, а также «антисанитарное состояние» зафиксировали в медицинском пункте. За нарушения оштрафовали руководителя отдела эксплуатации зданий и сооружений ООО «Интер-Парк» и специалиста организации.

К работе в аквапарке допустили лиц без данных о прививках и без медицинских книжек. За эти нарушения оштрафовали руководителя отдела управления персоналом ООО «Интер-парк».

Кроме того, в период третьего этапа снятия «коронавирусных» ограничений в аквапарке не были правильно расставлены столики для посетителей ресторана — на расстоянии менее 1,5 метра. В заведении не дезинфицировали столики и стулья, у фельдшера медпункта не было медицинских масок, а в медицинском кабинете — антисептика.

В отношении специалиста по охране труда организации возбудили дело и направили в Рязанский районный суд.

Также прокуратура внесла представление директору ООО «Интер Парк», четырех лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 25 сентября. Мальчик с группой школьников приехал в аквапарк из Тульской области. После произошедшего начали проверку следком и прокуратура. Ситуацию также прокомментировали в минздраве.

После гибели ребенка аквапарк сделал заявление. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что детей вывезли без согласования с комитетом образования и местной администрацией.