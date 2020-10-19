На улице Почтовой снова поставили елку из противогазов

Напомним, 18 октября рязанцы в очередной раз вышли на пикет «За чистый воздух».

На улице Почтовой снова появилась елка из противогазов. Арт-объект установили около кафе Bunker.

В прошлом году елку также ставили на этом месте, но префектура Советского района демонтировала ее, сославшись на то, что появление арт-объекта не согласовали с администрацией. Позже мэр Елена Сорокина разрешила перенести елку на Лыбедский бульвар, где выставили необычные деревья, подготовленные разными организациями.

Напомним, 18 октября рязанцы в очередной раз вышли на пикет «За чистый воздух».