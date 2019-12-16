Передумали. В Рязани убрали елку из противогазов

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В Рязани убрали елку из противогазов. Ее установили убрали в понедельник, 16 декабря, у кафе-бара Bunker на улице Почтовой.
Представитель кафе в беседе с корреспондентом RZN.info эту информацию подтвердил, сказав, что арт-объект убрали насовсем.
Напомним, накануне рязанцы вышли на
Горожане регулярно жалуются на загрязненный воздух, эту проблему в конце ноября
Осенью рязанцы стали жаловаться, что
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.