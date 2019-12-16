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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В понедельник, 16 декабря, в Рязани поставили елку из противогазов. Она находится у кафе-бара Bunker на улице Почтовой.
Судя по фотографиям в
Напомним, накануне рязанцы вышли на
Горожане регулярно жалуются на загрязненный воздух, эту проблему в конце ноября
Осенью рязанцы стали жаловаться, что
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.