Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего рязанца

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего рязанца Сергея Захарова Виталию. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев,
Виталий Захаров получил от актера миллион рублей. Из них 200 тысяч Ефремов передал до приговора.
Адвокат уточнил, что Захаров выступает против смягчения наказания актеру.
Напомним, 8 июня на Смоленской площади автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.
От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.
Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер подал апелляцию.