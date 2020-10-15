Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего рязанца

Адвокат уточнил, что Захаров выступает против смягчения наказания актеру.

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего рязанца Сергея Захарова Виталию. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев, передает ТАСС.

Виталий Захаров получил от актера миллион рублей. Из них 200 тысяч Ефремов передал до приговора.

Адвокат уточнил, что Захаров выступает против смягчения наказания актеру.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер подал апелляцию.