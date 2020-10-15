Активисты потребовали незамедлительно установить источник вони в Рязани

Они обратились в региональные подразделения минприроды, минздрава и Роспотребнадзора.

В среду, 14 октября, активисты общественной организации « Дышим чистым » обратились в региональные подразделения минприроды, минздрава и Роспотребнадзора. Они потребовали «незамедлительно установить источник выбросов и исключить угрозу здоровью населению города».

Они отметили, что неприятный запах становится причиной раздражения слизистой носа и глаз, тошноты и сильной головной боли, слабости и других признаков общей интоксикации.

Напомним, Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние. С 6 октября рязанцы регулярно жалуются на вонь. В первый день запах добрался даже до Солотчи. После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

На видеоконференции Роспотребнадзор назвал источником неприятного запаха в Рязани местный нефтезавод.

Росприроднадзор связал «навозный» запах с реконструкцией моста на улице Ленина.

Более шести тысяч рязанцев подписали петицию против загрязнения воздуха.