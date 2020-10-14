Более шести тысяч рязанцев подписали петицию против загрязнения воздуха

Петицию «Рязань хочет дышать чистым воздухом!» создали еще в прошлом году.

6 288 рязанцев (на момент публикации новости — прим. ред) подписали петицию организации «Дышим чистым» против загрязнения воздуха на портале change.org.

Петицию «Рязань хочет дышать чистым воздухом!» создали еще в прошлом году. Документ адресован президенту Владимиру Путину, губернатору Николаю Любимову, природоохранному прокурору и в надзорные ведомства.

Напомним, утром 14 октября Рязань вновь накрыло «навозное» зловоние. С 6 октября рязанцы регулярно жалуются на вонь. В первый день запах добрался даже до Солотчи. После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

На видеоконференции Роспотребнадзор назвал источником неприятного запаха в Рязани местный нефтезавод.

Росприроднадзор связал «навозный» запах с реконструкцией моста на улице Ленина.

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