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Нефтезавод вновь открестился от навозного запаха в Рязани
С 7 по 11 октября на заводе провели более 400 анализов атмосферного воздуха.

Нефтезавод вновь открестился от навозного запаха в Рязани.

Как сообщили в пресс-службе АО «РНПК», на предприятии проводят капремонт технологических установок. Поэтому загрузка мощностей завода «значительно снижена».

Кроме того, с 7 по 11 октября на заводе провели более 400 анализов атмосферного воздуха.

«В результате превышения ПДК не зафиксировано. Предприятие работает в штатном технологическом режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

Рязанский нефтезавод уже раскрывал результаты проверок воздуха.

В мэрии заявили, что лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах.