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В Рязани в жилом доме рухнул грузовой лифт. Об этом RZN.info сообщил житель дома.
ЧП произошло в четверг, 2 января, примерно в 17:00 по адресу: улица Семчинская, дом №3.
Трос соскочил с блока и противовес улетел на цоколь в шахту лифта. Сама кабина, по словам местных жителей, осталась вверху шахты. Жертв нет.
«Инженер приехал от УК „Вишневые сады“, развел руками, закрыл лифт, отключил его и все», — говорится в сообщении.
Дом был сдан в 2015 году. В нем 15 этажей и шесть подъездов с грузовыми и пассажирскими лифтами.
Отмечается, что на лифты были жалобы — постоянно стучали при движении.
«Боремся с ними на протяжении трех лет точно. Деньги в пустоту летят. С лифтом именно такая ситуация впервые», — рассказали жильцы дома.
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