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Полиция проведет проверку по факту обрушения лифта в рязанской многоэтажке на улице Семчинской, об этом RZN.info рассказали в отделении полиции по Московскому району Рязани.
«На место происшествия выезжала полиция. По факту обрушения будет проведена проверка», — отметили в дежурной части.
Напомним, в Рязани в жилом доме
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