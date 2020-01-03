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20:05, 3 января 2020 307
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В рязанской многоэтажке отключили все «опасные лифты» 2

В рязанской многоэтажке отключили все «опасные лифты»

В рязанской многоэтажке отключили все «опасные лифты» в подъездах, при этом делегация «Рязаньлифта» и управляющая компания разговаривать с жильцами дома отказались.

«Приезжала делегация, встали „стеной“ и не пускали никого из соседей. Причину не комментируют, если бы был рядовой случай, то не скрывали бы информацию от жильцов. Сейчас отключили все потенциально опасные лифты», — рассказал RZN.info собеседник.

Также жительница одной из квартир отметила, что удар от падения лифта слышали все соседи до первого этажа.

«Кабину сразу не нашли. Все в пыли. Но она точно выше крайнего этажа и ее состояние скрывают» , — подчеркнула девушка.

Кроме того, жильцы дома объяснили, что люди неоднократно «падали» в лифте, но срабатывал тормоз.

Напомним, в Рязани в жилом доме рухнул грузовой лифт. Об этом RZN.info сообщил житель дома. ЧП произошло в четверг, 2 января. В полиции рассказали, что по данному факту будет проводиться проверка. Позже представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов дома рязанской многоэтажки в произошедшем ЧП.


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