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В рязанской многоэтажке отключили все «опасные лифты» в подъездах, при этом делегация «Рязаньлифта» и управляющая компания разговаривать с жильцами дома отказались.
«Приезжала делегация, встали „стеной“ и не пускали никого из соседей. Причину не комментируют, если бы был рядовой случай, то не скрывали бы информацию от жильцов. Сейчас отключили все потенциально опасные лифты», — рассказал RZN.info собеседник.
Также жительница одной из квартир отметила, что удар от падения лифта слышали все соседи до первого этажа.
«Кабину сразу не нашли. Все в пыли. Но она точно выше крайнего этажа и ее состояние скрывают» , — подчеркнула девушка.
Кроме того, жильцы дома объяснили, что люди неоднократно «падали» в лифте, но срабатывал тормоз.
Напомним, в Рязани в жилом доме
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