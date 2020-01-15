Руководство «Рязаньлифт» официально опровергло информацию о рухнувшем в рязанской многоэтажке лифте

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Руководство «Рязаньлифт» официально опровергло информацию о грузовом лифте, который якобы рухнул в доме №3 по улице Семчинской.
В сообщении, присланном в редакцию РЗН. инфо, говорится, что представитель «Лифтсервиса» не
«В связи со сбоем системы управления лифта, кабина прошла крайнее верхнее положение, в связи с чем сработал механизм и приборы безопасности лифта. Указанная ситуация устранена обслуживающей лифт организацией ООО «РСУ №3 «Рязаньлифт». Ситуация не угрожала жизни и здоровью людей. Лифт был запущен и в настоящее время работает в штатном режиме», — рассказали в «Рязаньлифт».
В сообщении также отметили, что «данная ситуация хоть и не является типичной и требует незамедлительной реакции обслуживающей организации, но устраняется в штатном режиме и может произойти на любом лифте, исходя из принципов его технического устройства».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПравительство России подало в отставку
|
cледующая новость →Бывшую швейную фабрику в Рязани исключили из объектов культурного наследия
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.