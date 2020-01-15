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16:45, 15 января 2020 166
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Руководство «Рязаньлифт» официально опровергло информацию о рухнувшем в рязанской многоэтажке лифте

Руководство «Рязаньлифт» официально опровергло информацию о рухнувшем в рязанской многоэтажке лифте

Руководство «Рязаньлифт» официально опровергло информацию о грузовом лифте, который якобы рухнул в доме №3 по улице Семчинской.

В сообщении, присланном в редакцию РЗН. инфо, говорится, что представитель «Лифтсервиса» не обвинял жильцов дома в произошедшем 2 января ЧП, а распространенные ранее сведения о том, что грузовой лифт рухнул, а также версия, что трос соскочил с блока, а противовес улетел на цоколь в шахту лифта, не соответствуют действительности.

«В связи со сбоем системы управления лифта, кабина прошла крайнее верхнее положение, в связи с чем сработал механизм и приборы безопасности лифта. Указанная ситуация устранена обслуживающей лифт организацией ООО «РСУ №3 «Рязаньлифт». Ситуация не угрожала жизни и здоровью людей. Лифт был запущен и в настоящее время работает в штатном режиме», — рассказали в «Рязаньлифт».

В сообщении также отметили, что «данная ситуация хоть и не является типичной и требует незамедлительной реакции обслуживающей организации, но устраняется в штатном режиме и может произойти на любом лифте, исходя из принципов его технического устройства».


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