Представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов дома рязанской многоэтажки в произошедшем ЧП

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По словам жильцов, специалист от ООО «Рязаньлифт» отметил, что автоматика работала в штатном режиме и на самом деле произошел скачок напряжения, после которого случилось ЧП.
Собеседник RZN.info также подчеркнул, что УК винит самих жильцов в неправильной эксплуатации лифтов, «якобы мы сами делаем перегруз». Жильцы с эти обвинением не согласились.
«Проблема с лифтами в нашем доме была с момента сдачи. Такая ситуация не только у нас, многие жители из других домов жалуются на похожий симптом», — отметил житель дома.
Кроме того, жильцы рассказали, что уже давно борются с управляющей компанией по поводу неисправности лифтов.
«Выложили в сеть информацию по ЧП, потому что с УК задолбались „бодаться“. Были жалобы — ответ „все работает, все исправно“. В идеале нужен представитель от Ростехнадзора или независимый эксперт чтобы провели разбирательство по поводу данного инцидента», — сообщили жильцы.
Напомним, в Рязани в жилом доме
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