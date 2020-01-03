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17:00, 3 января 2020 195
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Представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов дома рязанской многоэтажки в произошедшем ЧП

Представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов дома рязанской многоэтажки в произошедшем ЧП

По словам жильцов, специалист от ООО «Рязаньлифт» отметил, что автоматика работала в штатном режиме и на самом деле произошел скачок напряжения, после которого случилось ЧП.

Собеседник RZN.info также подчеркнул, что УК винит самих жильцов в неправильной эксплуатации лифтов, «якобы мы сами делаем перегруз». Жильцы с эти обвинением не согласились.

«Проблема с лифтами в нашем доме была с момента сдачи. Такая ситуация не только у нас, многие жители из других домов жалуются на похожий симптом», — отметил житель дома.

Кроме того, жильцы рассказали, что уже давно борются с управляющей компанией по поводу неисправности лифтов.

«Выложили в сеть информацию по ЧП, потому что с УК задолбались „бодаться“. Были жалобы — ответ „все работает, все исправно“. В идеале нужен представитель от Ростехнадзора или независимый эксперт чтобы провели разбирательство по поводу данного инцидента», — сообщили жильцы.

Напомним, в Рязани в жилом доме рухнул грузовой лифт. Об этом RZN.info сообщил житель дома. ЧП произошло в четверг, 2 января. Позже в полиции рассказали, что по данному факту будет проводится проверка.


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