«Рухнувший» в рязанской высотке лифт ремонтировали больше суток

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В доме №3 по улице Семчинской, где в четверг, 2 января, «рухнул» лифт запустили все подъемники. Корреспондент RZN.info побывал на месте и пообщался с жителями в пятницу, 10 января.
В 15-этажном доме, который сдали в 2015 году, есть шесть подъездов и в каждом из них по два лифта: грузовой и пассажирский.
По словам Елены Миловидовой, которая живет на 13 этаже, подъемник ремонтировали больше суток и запустили 4 января. Она рассказала, что электромонтеры, «вероятно, в целях профилактики
«Сейчас лифты в доме работают нормально, но все равно, когда есть время, я стараюсь лишний раз спуститься пешком. Я живу в доме с конца 2016 года, и моя квартира находится как раз рядом с шахтой лифта. Мы всегда слышим, как внутри все трясется и скрипит, а также, когда лифтеры что-то ремонтируют. Жалобы на подъемники все это время были и из других подъездов прошлой зимой и летом. Но, то, что случилось в этот раз, было впервые», — отметила рязанка.
Напомним, в новогодние праздники в высотке
Представитель «Лифтсервиса»
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