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15:56, 10 января 2020 194
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«Рухнувший» в рязанской высотке лифт ремонтировали больше суток

«Рухнувший» в рязанской высотке лифт ремонтировали больше суток

В доме №3 по улице Семчинской, где в четверг, 2 января, «рухнул» лифт запустили все подъемники. Корреспондент RZN.info побывал на месте и пообщался с жителями в пятницу, 10 января.

В 15-этажном доме, который сдали в 2015 году, есть шесть подъездов и в каждом из них по два лифта: грузовой и пассажирский.

По словам Елены Миловидовой, которая живет на 13 этаже, подъемник ремонтировали больше суток и запустили 4 января. Она рассказала, что электромонтеры, «вероятно, в целях профилактики остановили все кабинки и начали их проверять».

«Сейчас лифты в доме работают нормально, но все равно, когда есть время, я стараюсь лишний раз спуститься пешком. Я живу в доме с конца 2016 года, и моя квартира находится как раз рядом с шахтой лифта. Мы всегда слышим, как внутри все трясется и скрипит, а также, когда лифтеры что-то ремонтируют. Жалобы на подъемники все это время были и из других подъездов прошлой зимой и летом. Но, то, что случилось в этот раз, было впервые», — отметила рязанка.

Напомним, в новогодние праздники в высотке соскочил трос лифта и его противовес улетел на цоколь в шахту. Позже в полиции рассказали, что по данному факту будет проводиться проверка.

Представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов дома в произошедшем ЧП. В сюжете телеканала ТКР электромеханики пояснили ситуацию с «рухнувшим» лифтом в Рязани.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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