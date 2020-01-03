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21:53, 3 января 2020 236
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«Все это слухи и домыслы». Электромеханики пояснили ситуацию с рухнувшем лифтом в Рязани

«Все это слухи и домыслы». Электромеханики пояснили ситуацию с рухнувшем лифтом в Рязани

Электромеханики пояснили ситуацию с рухнувшем лифтом в доме №3 по улице Семчинской, сюжет вышел на телеканале ТКР.

«При движении кабины вверх система сбилась и не определила место нахождения кабины, поэтому она не остановилась на последнем, 14 этаже, а поднялась выше. Тогда сработали приборы безопасности, как и должно быть в подобных случаях», — подчеркнули представители сервиса «Рязаньлифт».

Отмечается, что лифт внутри не пострадал — зеркало, лампочки и стены целые.

«Все это слухи и домыслы, ничего не оборвалось. Это немножко не соответствует действительности. Причин может быть очень много», — подчеркнул сотрудник «Рязаньлифта».

По словам жильцов, проблемы с лифтом были и раньше, с жалобами обращались к директору управляющей компании, но решения на данный момент не последовало.

Напомним, в Рязани в жилом доме рухнул грузовой лифт. Об этом RZN.info сообщил житель дома. ЧП произошло в четверг, 2 января. В полиции рассказали, что по данному факту будет проводиться проверка. Позже представитель «Лифтсервиса» обвинил жильцов дома рязанской многоэтажки в произошедшем ЧП и отключил все «опасные лифты».


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