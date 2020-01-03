«Все это слухи и домыслы». Электромеханики пояснили ситуацию с рухнувшем лифтом в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Электромеханики пояснили ситуацию с рухнувшем лифтом в доме №3 по улице Семчинской, сюжет
«При движении кабины вверх система сбилась и не определила место нахождения кабины, поэтому она не остановилась на последнем, 14 этаже, а поднялась выше. Тогда сработали приборы безопасности, как и должно быть в подобных случаях», — подчеркнули представители сервиса «Рязаньлифт».
Отмечается, что лифт внутри не пострадал — зеркало, лампочки и стены целые.
«Все это слухи и домыслы, ничего не оборвалось. Это немножко не соответствует действительности. Причин может быть очень много», — подчеркнул сотрудник «Рязаньлифта».
По словам жильцов, проблемы с лифтом были и раньше, с жалобами обращались к директору управляющей компании, но решения на данный момент не последовало.
Напомним, в Рязани в жилом доме
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанский пожарный показал, как тушил горящую дачу
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?