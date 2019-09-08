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18:56, 8 сентября 2019 637
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Рязанцы устроили свадебную фотосессию на свалке с опасными отходами в Турлатове

Рязанцы устроили свадебную фотосессию на свалке с опасными отходами в Турлатове

Рязанцы устроили свадебную фотосессию на свалке с опасными отходами в Турлатове. Снимки опубликованы в соцсетях.

С помощью фотосессии авторы попытались привлечь внимание к проблеме. На снимках «молодожены» изображены с противогазами на лицах.

«И знаете, что самое жуткое? Без противогазов там и правда практически нереально долго находиться. Ни решения судов, ни обращения местных жителей к чиновникам и правоохранительным органам ничего не решают уже много лет», — написала автор идеи Ирина Печорина.

«Гиперболизированная, но вполне реальная картина будущего», — добавила она.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на запах гари после пожара на свалке. Он начался 12 августа. После обращений экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки.

Пожар повторился через неделю. Ситуацию прокомментировал Николай Любимов.

Фото Алексея Руденко


© RZN.info

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