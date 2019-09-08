RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы устроили свадебную фотосессию на свалке с опасными отходами в Турлатове. Снимки опубликованы в соцсетях.
С помощью фотосессии авторы попытались привлечь внимание к проблеме. На снимках «молодожены» изображены с противогазами на лицах.
«И знаете, что самое жуткое? Без противогазов там и правда практически нереально долго находиться. Ни решения судов, ни обращения местных жителей к чиновникам и правоохранительным органам ничего не решают уже много лет», — написала автор идеи Ирина Печорина.
«Гиперболизированная, но вполне реальная картина будущего», — добавила она.
Напомним, рязанцы неоднократно
Прокуратура нашла
Пожар повторился
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанское село попало в тройку самых смешных названий населенных пунктов страны
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.