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11:23, 13 августа 2019 85
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В дыме от горящей свалки у Химволокна не нашли превышения вредных веществ — мэрия

В дыме от горящей свалки у Химволокна не нашли превышения вредных веществ — мэрия

Вечером в понедельник, 12 августа, в районе Химволокна на Ряжском шоссе загорелась свалка. После того, как рязанцы пожаловались на запах гари в городе, экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Превышения ПДК не обнаружено. Выездная лаборатория продолжит работу до окончания инцидента», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован, на месте продолжают работать два расчета.


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