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В Турлатове снова загорелась свалка с опасными отходами. Об этом рассказал рязанец Олег Кабанов в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области RZN.info информацию о пожаре подтвердили.
«Сообщение о задымлении поступило в 14:45. Огонь потушили», — рассказали в пресс-службе министерства.
Напомним, вечером в понедельник, 12 августа,
После произошедшего экологическая лаборатория
Прокуратура нашла
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.