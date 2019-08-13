Рязанцы пожаловались на запах гари и дым в городе

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Рязанцы пожаловались на запах гари. Соответствующие сообщения появились в соцсети.
По словам горожан запах и сильный дым распространились в ночь на вторник, 13 августа, по Дашково-Песочне, центру Рязани, и Горроще.
Очевидцы сообщили, что запах распространился из-за пожара, произошедшего в районе Южного промузла.
Также в соцсети опубликовано видео возгорания, которое сняли жители поселка Строитель.
«Строитель, что-то горит! Дышать нечем! Спасите», — написала автор сообщения.
Горожане предположили, что пожар произошел в районе рязанского нефтезавода. Как сообщил RZN.info официальный источник, завод работает в штатном режиме, сбоев нет.
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